Alors que le gouvernement tente d'imposer une bascule vers le véhicule électrique, l'explosion du prix des véhicules neufs et des carburants pose problème. Afin d'aider les foyers aux revenus les plus modestes à encaisser plus facilement la hausse des prix des carburants, l'État a prévu une aide de 100 euros qui entre en vigueur dès aujourd'hui.

Gabriel Attal, ministre délégué des Comptes publics a précisé que cette aide "équivaut à une ristourne de 10 centimes par litre de carburant sur la base de 12 000 kilomètres par an effectués en moyenne pour ses déplacements professionnels". Baptisée "indemnité carburant travailleurs", la prime en question est versée en une fois et concerne plus de la moitié des foyers fiscaux français.

Une aide pour des millions de Français

Cette indemnité prend la place de l'aide jusqu'ici directement appliquée à la pompe, expirée depuis fin décembre et qui aura couté 8 milliards d'euros en 2022, soit, comme le rappelle Gabriel Attal "l'équivalent du budget du ministère de la Justice".

Bonne nouvelle, l'aide proposée ici concerne l'ensemble des véhicules : voiture thermique, deux-roues, mais également véhicules électriques. On estime que l'aide en question devrait couter 1 milliard d'euros.

L'aide est en place depuis aujourd'hui 9h00 et propose à chacun de réaliser une demande via un formulaire en ligne. Le virement de 100 euros interviendra dès le 27 janvier pour les premiers dossiers traités par les services des impôts. Le formulaire est accessible sur le site imports.gouv.fr, la démarche doit être réalisée avant le 28 février 2023.

Notons que l'indemnité est versée par individu et non par foyer, chaque membre d'un couple pourra donc prétendre à la prime carburant, du moment qu'il utilise son propre véhicule pour aller travailler.