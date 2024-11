L'écosystème Xbox pourra compter sur une sortie majeure cette fin d'année avec le lancement d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, un titre qui sera proposé en exclusivité temporaire sur les consoles de Microsoft ainsi que sur PC, et qui sera intégrée dès son lancement dans le Xbox Game Pass.

Très attendu, car traitant d'une franchise très populaire, Indiana Jones et le Cercle Ancien compte bien se présenter comme un lien entre l'univers du cinéma et celui du jeu vidéo et représenter un épisode à part entière dans la saga. L'intrigue viendra se positionner entre les Aventuriers de l'Arche perdue et la Dernière Croisade.

Il s'agira d'un jeu qui mêlera exploration, narration, énigmes, action... Bref tout ce qui fait le succès des films, y compris des mécanismes de déguisement pour échapper aux ennemis dans les zones sécurisées. Le héros maniera de nouveau le fouet tant dans les phases de combat que d'exploration.

Machine Games propose un savant mix entre histoire et action pour une immersion totale dans l'univers d'Indiana Jones et pour s'en convaincre, une vidéo de 14 minutes de gameplay a été publiée.

Le titre est attendu sur Xbox Series, PC et Game Pass le 9 décembre prochain. Il sera ensuite déployé sur PlayStation 5 dans le courant du printemps 2025.