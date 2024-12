Une semaine après son lancement sur Xbox Series X / S et PC, Indiana Jones et le Cercle ancien connait un succès retentissant. Le jeu est particulièrement plébiscité par les critiques, tout comme par les fans de la franchise au cinéma.

MachineGames a réussi là où personne ne l'attendait réellement, au point que le titre est actuellement LE jeu le plus joué sur le Game Pass en France.

À l'échelle mondiale, Indiana Jones et le Cercle ancien s'installe comme le troisième titre le plus joué sur le Game pass, juste derrière Call of Duty et Fortnite.

En France, le jeu se classe devant Minecraft et Valorant. Pour l'instant, MachineGames n'a pas donné de chiffres de ventes du jeu, qui pourrait trouver bien plus de joueurs sur le GamePass qu'à l'achat... Sur Steam, on a constaté un pic de 12 138 joueurs en simultanée. La sortie du jeu sur PlayStation est attendue au printemps 2025.