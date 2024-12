Indiana Jones et le Cercle Ancien est une vraie réussite : le titre est graphiquement réussi et le respect de scènes mythiques des films n'est pas pour déplaire aux fans de la franchise.

L'univers de la franchise est particulièrement respecté et au niveau des attentes, au point que LucasFilm envisage déjà une suite. Douglas Reilly, vice-président et général manager de LucasFilm a ainsi annoncé que le succès du titre pourrait profiter aux ventes de fin d'année sur Xbox, mais également ouvrir la porte à une franchise vidéoludique bien plus imposante et fournie à l'avenir, autour d'Indiana Jones.

Si LucasFilm évoque se concentrer sur la diffusion du titre, sa promotion et la proposition du DLC dans un délai le plus court possible, le studio a également pris conscience de son potentiel. Il admet ainsi qu'il existe beaucoup d'espace au sein de la franchise Indiana Jones (qui rappelons le a débuté au cinéma en 1981 avec un dernier épisode en 2023) et que l'univers est assez riche pour proposer de grandes histoires tout en permettant d'approfondir un peu plus le personnage d'Indiana Jones.

Sans proposer d'épisode totalement "canon" avec la franchise cinématographique, les possibilités sont nombreuses sans avoir à se détourner trop de l'univers original.

Le prochain DLC baptisé l'Ordre des Géants sortira l'année prochaine.