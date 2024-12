Indiana Jones et le Cercle Ancien s'annonce comme l'une des grosses productions à sortir sur Xbox en cette fin d'année. Une production qui sera fidèle aux films de Georges Lucas tant au niveau de l'histoire que de l'ambiance entremêlée d'action et de clins d'œil comiques.

Le jeu sera particulièrement orienté vers la narration, et MachineGames n'y est visiblement pas allé de main morte puisque cela aura également un lourd impact sur le poids du jeu.

On sait ainsi que le titre de MachineGames proposera plus de trois heures de cinématiques au cumul, soit bien plus qu'un film au grand écran... La durée de vie reste inconnue, mais on sait désormais qu'il faudra faire de la place sur son PC ou sa console Xbox puisque le titre nécessitera au moins 130 Go d'espace de stockage.

La sortie du titre est attendue pour ce 9 décembre, mais les éditions spéciales permettront d'y jouer en avance dès le 6 décembre. Le jeu sera proposé dès sa sortie dans l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate ainsi que le PC Game Pass. Il faudra attendre le printemps 2025 pour que le titre ne soit porté sur PlayStation 5.