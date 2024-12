MachineGames vient de partager les diverses configurations nécessaires à profiter au mieux d'Indiana Jones et le Cercle ancien sur PC. L'occasion de vérifier qu'il s'agira véritablement d'un jeu premium, particulièrement gourmand.

Indiana Jones et le Cercle ancien sortira officiellement le 9 décembre ( dès le 6 décembre pour ceux qui ont acheté le jeu en édition spéciale), on savait déjà que le jeu serait assez imposant puisqu'il pèsera plus de 130 Go, notamment du fait de plus de 3 heures de cinématiques cumulées.

On connait désormais les configurations dont il faudra disposer pour en profiter pleinement sur PC.

En configuration minimale, il faudra à minima un processeur Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 3600 associé à 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia RTX 2060 SUPER ou AMD RX 6600 / Intel ARC A580. Cette configuration est prévue pour du jeu en 1080P avec les détails réglés sur Bas, et un jeu à 60 FPS.

La configuration recommandée monte d'un cran avec un CPU Intel Core i7 12700K / AMD Ryzen 7 7700, 32 Go de RAM et RTX 3080Ti ou RX7700XT. Une configuration qui se veut déjà particulièrement musclée et qui dépasse la moyenne des configurations des joueurs selon le PC type référencé sur Steam : (CPU 6 coeurs, 16 Go de RAM, RTX 3060).

Et la situation évolue encore un peu plus jusqu'à la configuration permettant de jouer avec les réglages au max, en 4K et Ray Tracing, qui requiert ainsi un CPU Intel Core i7 13900K / AMD Ryzen 7 7900X associé à 32 Go de RAM, et une RTX 4090, soit quasiment les composants les plus performants actuellement disponibles sur le marché...

D'ailleurs, selon le tableau proposé, certains CPU ne sont tout simplement pas encore disponibles sur le marché. Il pourrait s'agir d'une erreur de nomenclature, ou une fuite évoquant l'arrivée imminente de nouvelles références sur le marché.

Quoiqu'il en soit, il faudra disposer d'une configuration musclée pour profiter pleinement du titre, qui ne fonctionnera d'ailleurs pas sur Steam Deck...