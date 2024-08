Les rumeurs avaient vu juste : le prochain jeu tirant parti de la franchise Indiana Jones sera bel et bien une exclusivité Xbox, mais pas indéfiniment.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira d'ici cette fin d'année sur les plateformes Xbox Series et PC. Pourtant, les joueurs PlayStation ne seront pas oubliés puisque l'exclusivité ne devrait courir que quelques mois. Le titre sortira donc sur PlayStation 5 dans le courant du premier semestre 2025, entre mai et juin.

Rappelons que le titre sortira le 9 décembre prochain, et que c'est Bethesda qui est aux commandes. Le titre proposera une aventure chronologiquement située entre les Aventuriers de l'Arche perdue et La dernière Croisade.

L'archéologue au chapeau et au fouet mythiques sera accompagné de la journaliste italienne Gina Lombardi pour faire face à l'antagoniste allemand Emmerich Voss au service du régime nazi. Notons que le titre s'inspirera fortement des productions cinématographiques, et que le projet a reçu le soutien de Steven Spielberg, ouvrant ainsi la voie à l'exploitation de ressources de LucasFilm : images des tournages, préparation des décors, notes de production, photos d'Harrison Ford de l'époque...

On peut donc s'attendre à une aventure riche et fidèle à l'esprit de la franchise, qui devrait, Bethesda l'assure, capter l'essence d'Indiana Jones.