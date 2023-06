Bethesda avait annoncé en janvier dernier travailler sur un nouveau jeu vidéo exploitant la célèbre franchise Indiana Jones. C'est Machine Games qui planche actuellement sur le projet, qui n'a aucune date de sortie connue...

Tout ce que l'on sait, c'est que la franchise n'a plus connu d'adaptation en jeu vidéo depuis 2009 avec Indiana Jones et le sceptre des rois. Todd Howard est à la production de cet épisode qui se déroulera en 1937 et se situera donc entre les Aventuriers de l'Arche perdue et la Dernière Croisade.

Bethesda : une énième exclu Xbox

Finalement, c'est un document présenté à la FTC qui apporte quelques précisions : on sait désormais que le titre sera une exclusivité Xbox et PC. Pas la peine donc d'attendre le jeu sur PlayStation ou Switch, il s'agira d'un jeu exclusif à l'écosystème Microsoft...

À vrai dire, il fallait s'en douter : malgré les promesses réalisées lors du rachat de Zenimax qui voulaient que Microsoft continue de partager les sorties des jeux Bethesda avec Sony, la situation s'est vite retournée.

Pete Hines, éditeur chez Bethesda a indiqué que Disney (qui possède LucasFilm et donc la franchise Indiana Jones) avait signé pour un portage sur plusieurs consoles. Mais cet accord avait été modifié dès que Microsoft a racheté l'éditeur avec Zenimax pour limiter la sortie aux consoles Xbox.