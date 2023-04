Compagnon de voyage du rover Perseverance, le petit hélicoptère Ingenuity de la Nasa est arrivé sur Mars en février 2021. D'une masse de près de 1,8 kg, il est devenu le premier engin motorisé à voler sur une autre planète.

L'exploit a été réalisé en avril 2021 en s'appuyant sur la fine atmosphère de la planète rouge, sachant que la densité de l'air martien est de l'ordre de 1 % de la densité de l'air sur la Terre. La démonstration technologique d'un vol autonome et contrôlé dans cette atmosphère ténue avait une durée de vie totale de 30 jours.

Il s'avère qu'Ingenuity vient d'effectuer son cinquantième vol sur Mars, au lieu des cinq vols qui étaient initialement prévus. C'est même un vol record en date du 13 avril dernier, au cours duquel l'hélicoptère a atteint une altitude de 18 mètres.

Un succès inspirant pour la Nasa

Pour son 50e vol sur Mars, Ingenuity a parcouru plus de 322 mètres en 145,7 secondes. Il a atteint une vitesse de pointe de près de 17 km/h et s'est posé à proximité du cratère Belva qui est large d'un peu moins d'un kilomètre.

" Construit avec de nombreux composants disponibles dans le commerce, tels des processeurs et caméras de smartphone, Ingenuity a dépassé de 23 mois terrestres et de 45 vols sa durée de vie prévue. Il a volé pendant plus de 89 minutes et plus de 11,6 kilomètres ", s'enthousiasme l'Agence spatiale américaine.

La NASA s'appuie sur les données recueillies avec cette formidable démonstration technologique pour la mise au point de futurs hélicoptères martiens, et notamment dans le cadre de la mission Mars Sample Return pour le retour d'échantillons du sol martien prélevés par Perseverance.

Vers un 100e vol ?

Tirant son énergie de panneaux solaires montés au-dessus des rotors pour recharger ses batteries, Ingenuity est devenu une sorte d'éclaireur aérien pour le rover Perseverance (qui lui sert de relais pour les communications) et les zones empruntées.

Le prochain vol servira de repositionnement, avant d'explorer la région dite Fall River Pass du cratère d'impact Jezero.

Équipé d'un système de chauffage pour assurer sa survie nocturne, des composants d'Ingenuity montrent toutefois des signes d'usure. Impossible de dire actuellement si son exceptionnelle série de vols prendra brutalement fin dans les prochains jours, semaines ou mois. Ingenuity n'a peut-être pas fini de surprendre.