La semaine passée, le groupe de pirates Rhysidia annonçait avoir mené une attaque contre le studio Insomniac Games et dérobé une grande quantité de données sensibles. Le groupe annonçait ainsi souhaiter ne rançon de 2 millions de dollars sous peine de publier ou revendre le contenu volé.

Une semaine plus tard, les hackers s'impatientent et donnent plus d'informations sur la quantité et la nature des fichiers en leur possession, afin de faire un peu plus pression sur Insomniac Games.

En marge des visuels de Marvel's Wolverine diffusés la semaine passée, on apprend ainsi que ce sont 1,67 To de documents internes du studio qui ont été volés. Au total, le lot serait constitué de 1,3 million de fichiers.

Les jeux en préparation jusqu'en 2031

Outre des documents confidentiels sur les employés d'Insomniac Games, on peut trouver des documents de prévention diffusés en interne, des captures d'écran de la messagerie Slack utilisée en interne, assets servant de référence pour les artistes, pistes audio, versions internes de jeux en développement...

On découvre ainsi également une feuille de route pour la sortie des futurs jeux du studio. Un visuel datant de juillet dernier présente ainsi des titres à sortir jusqu'en 2032. On peut ainsi confirmer que le studio planche sur un jeu dédié à l'antihéros Venom pour une sortie prévue en 2025. Wolverine serait prévu pour 2026, Spider-Man 3 en 2028, un nouveau Ratchet & Clank en 2029 puis un jeu X-Men en 2030 avant de voir arriver deux nouveaux jeux encore non nommés en 2031 et 2032.

Un autre graphique présente la répartition des effectifs du studio en fonction des projets, ce qui laisse également supposer de l'ampleur du jeu. On peut ainsi constater que Venom pourrait être une production assez modeste.

Dans d'autres documents, on apprend qu'Insomniac a l'exclusivité de la production de jeux PC, console et streaming pour la franchise X-Men jusqu'en 2035. Marvel a négocié 26% des ventes des jeux physiques et 18% sur les ventes de jeux numériques exploitant ses superhéros.

Autre sujet complètement différent : Sony évoque avec Insomniac la menace que représente le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Selon Sony, c'est en 2027 que le rachat pourrait représenter une véritable menace pour ses activités tant au niveau des jeux que de la vente de consoles. La marque renouvelle également au passage son incompréhension quant à la politique menée par Microsoft sur le Xbox Game Pass et l'intégration de jeux premium dès leur jour de sortie, d'autant que cela porte préjudice à la politique de hausse des prix des jeux AAA du secteur.