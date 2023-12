Insomniac Games compte parmi les studios Playstation les plus importants pour Sony, et malheureusement, il est également devenu une cible de choix pour les hackers.

Le studio à l'origine de Marvel's Spider-Man Miles Morales et Spider-Man 2 a fait l'objet d'une intrusion au niveau de ses systèmes informatiques. Le groupe Rhysida Ransomware a ainsi revendiqué l'attaque et tente désormais de faire chanter le studio.

Les pirates auraient mis la main sur des données confidentielles, et en grande quantité. Pour prouver le vol, ils ont, comme c'est traditionnellement le cas dans ce genre de situation, publié quelques échantillons des éléments subtilisés. Sont ainsi apparues sur la toile des pièces d'identité d'employés du studio, des emails confidentiels abordant Spider Man 2, ainsi qu'une vidéo de Marvel's Wolverine, le projet sur lequel le studio planche depuis quelques années sans jamais en avoir révélé quelconque élément.

On peut ainsi voir Wolverine de dos assis au comptoir d'un bar, chemise canadienne et chapeau sur la tête. Le groupe de hackers annonce que plus d'informations confidentielles seront revendues et /ou partagées en ligne si le studio ne lui verse pas une rançon de 2 millions de dollars en bitcoin. Le studio dispose d'une semaine pour payer, ou prendre le risque de voir d'autres images ou éléments publiés...

Selon d'autres documents partagés par les hackers, on apprend qu'Insomniac Games travaille déjà sur trois autres titres majeurs : un nouvel épisode de Ratchet & Clank, Marvel's Spider-Man 3 ainsi qu'un jeu ancré dans le Spider-Verse.