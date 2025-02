« Certains d'entre vous ont peut-être vu que nous testons un nouveau bouton à côté des commentaires sur Instagram. Cela donne aux gens un moyen privé de signaler qu'ils ne se sentent pas bien avec ce commentaire particulier. »

Responsable d'Instagram chez Meta, Adam Mosseri a confirmé le test d'un bouton dislike (Je n'aime pas) pour signifier une désapprobation concernant des commentaires. Il est pour le moment mené auprès d'un petit groupe d'utilisateurs d'Instagram.

Le bouton prend la forme d'une flèche orientée vers le bas et trône à proximité du bouton J'aime. Adam Mosseri souligne qu'il n'y a pas de décompte des commentaires non appréciés et que personne ne pourra savoir qui a appuyé sur le bouton.

Pour des commentaires moins hostiles

Un bouton dislike a toujours été tabou pour Instagram et c'est une version édulcorée qui est susceptible d'être déployée si le test donne satisfaction.

Pour le moment, l'intention affichée est une intégration en tant que signal permettant d'influer sur le classement des commentaires. Les commentaires non appréciés seraient ainsi positionnés plus bas. « Nous espérons que cela contribuera à rendre les commentaires plus conviviaux sur Instagram. »

Instagram replace le nouveau bouton dans le contexte d'une aide visant à mieux contrôler l'expérience sur la plateforme et ce qui est vu sur l'application.

Du nouveau pour les messages directs

Dans un tout autre registre, Instagram introduit des nouveautés pour sa messagerie. Elles comprennent la traduction des messages et le partage de musique (extraits de 30 secondes) directement dans les conversations.

Les utilisateurs peuvent dorénavant programmer des messages à l'avance et épingler des messages importants dans les discussions. En outre, l'ajout de nouveaux membres à des discussions de groupe est simplifié grâce à des codes QR personnalisés.