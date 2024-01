Pour des adolescents nouvellement inscrits sur Instagram et Facebook, les comptes sont configurés par défaut avec les paramètres de contrôle du contenu les plus restrictifs. Meta annonce désormais que ce paramétrage sera étendu et appliqué pour tous les mineurs (pas seulement les nouveaux inscrits).

Avec de tels contrôles, il sera plus difficile pour les adolescents d'être confrontés à des contenus ou des comptes potentiellement sensibles, notamment depuis la recherche ou les recommandations dans Explorer.

Le champ des contenus sensibles couvre la violence, l'incitation à l'utilisation de certains produits réglementés, des contenus qui peuvent être sexuellement explicites ou suggestifs.

Toujours plus de sensibilisation

Une autre nouveauté est que pour des recherches sur des termes en rapport avec le suicide, l'automutilation et les troubles alimentaires, les résultats seront masqués et les utilisateurs seront automatiquement dirigés vers des ressources spécialisées afin d'obtenir de l'aide.

" Bien que nous autorisions les personnes à partager du contenu sur leurs propres problèmes de suicide, d'automutilation et de troubles de l'alimentation, notre politique est de ne pas recommander ce contenu et nous avons cherché des moyens de le rendre plus difficile à trouver ", écrit Meta.

Sur Instagram, les adolescents recevront en outre de nouvelles notifications pour les inciter à mettre à jour leurs paramètres, dans le but de bénéficier de l'expérience la plus sûre possible en matière de vie privée. Le cas échéant, tous les paramètres recommandés seront appliqués automatiquement.