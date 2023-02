Pour le réseau social Instagram, Mark Zuckerberg, le patron et fondateur de Meta, annonce l'introduction des canaux (channels ou broadcast channels), en tant que nouveau moyen pour les créateurs de diffuser des messages et des mises à jour à un large public d'abonnés.

Si tant est que ces followers choisissent de rejoindre un canal sur Instagram, ils peuvent réagir par le biais d'émojis aux messages et voter dans des sondages. Toutefois, ils ne peuvent pas eux-mêmes publier des messages.

La fonctionnalité est décrite comme un outil de messagerie de type one-to-many (un à plusieurs) permettant aux créateurs de dialoguer directement avec leurs abonnés à grande échelle. Les créateurs peuvent publier du texte, des photos, des vidéos, des notes vocales et des sondages.

Mark Zuckerberg s'y colle

Publics par nature et distincts des groupes de discussion, les canaux sur Instagram sont soumis aux règles de la communauté. Les créateurs peuvent cependant mettre en place des canaux de diffusion réservés à des abonnés payants pour du contenu plus exclusif.

Pour le moment, les canaux sur Instagram font l'objet d'un test auprès d'une poignée de créateurs aux États-Unis. Un plus ample déploiement est prévu au cours des prochains mois, de même que l'ajout de possibilités supplémentaires.

Par exemple, la possibilité d'inviter un autre créateur sur un canal pour échanger sur des collaborations à venir, des événements de questions-réponses (Ask Me Anything). Mark Zuckerg a créé son propre canal baptisé Meta Channel pour y partager des actualités sur les produits et technologies de Meta.

Prochainement avec Messenger

Les canaux (ou canaux de diffusion) sur Instagram font immanquablement penser aux canaux de Telegram. D'autant qu'il est prévu ultérieurement une arrivée dans la messagerie Messenger, en plus du réseau social Facebook.