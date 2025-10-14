Pour renforcer la sécurité des plus jeunes utilisateurs, Meta annonce une mise à jour des Comptes Ado sur Instagram. Les utilisateurs de moins de 18 ans verront leur compte automatiquement configuré avec un filtre de contenu basé sur la classification cinématographique américaine PG-13.

Cette mesure, qui constitue l'évolution la plus significative pour les Comptes Ado depuis leur lancement, ne pourra être désactivée sans l'autorisation explicite d'un parent.

En quoi consiste concrètement le filtre PG-13 ?

Le nouveau standard va au-delà des protections existantes qui masquaient déjà la nudité ou les contenus sexuellement suggestifs.

Le filtre PG-13 étendra les restrictions pour ne plus recommander les publications contenant un langage grossier, des cascades jugées risquées ou des contenus encourageant des comportements potentiellement dangereux.

" Tout comme vous pourriez voir du contenu suggestif ou entendre un langage grossier dans un film PG-13, les adolescents pourront occasionnellement voir quelque chose de similaire sur Instagram ", précise Meta.

Un filtre omniprésent sur la plateforme

Pour garantir l'efficacité du dispositif, Instagram s'appuie sur une technologie améliorée de détection et d'IA.

Les adolescents ne pourront plus suivre des comptes qui partagent régulièrement du contenu inapproprié, et ces derniers seront plus difficiles à trouver via la recherche. De plus, les termes de recherche sensibles seront bloqués, y compris leurs variantes mal orthographiées.

Le filtre s'appliquera partout, dans les recommandations (Explorer, Reels), le fil d'actualité, les Stories, et même dans les messages privés, où les liens vers des contenus bloqués ne pourront pas être ouverts.

Un paramètre encore plus strict

Meta introduit en outre une autre option : le mode Contenu Limité. Une fois activé par un parent, ce paramètre filtre davantage de contenus et désactive complètement la possibilité pour l'adolescent de voir, laisser ou recevoir des commentaires sous n'importe quelle publication.

Meta teste également un nouvel outil de signalement permettant aux parents de marquer un contenu qu'ils jugent inapproprié pour un examen prioritaire.

Le déploiement commence dès aujourd'hui aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, avant d'arriver en Europe et dans le reste du monde au début de l'année prochaine.