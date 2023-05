D'après Bloomberg, Instagram (dans le giron de Meta) prépare le lancement d'une application qui entrerait en concurrence avec Twitter. Mise à disposition de certains créateurs depuis des mois, elle fait actuellement l'objet d'un test auprès de célébrités et influenceurs tenus par le secret.

L'application sera distincte d'Instagram, mais il sera possible de connecter des comptes de ce réseau social réputé pour être plus bienveillant que ne peut l'être Twitter. Une compatibilité avec d'autres applications concurrentes de Twitter serait en outre à l'étude, notamment Mastodon.

La nouvelle application pourrait officiellement faire ses débuts au mois de juin prochain, sachant que Bloomberg évoque un lancement pour l'été. Un timing qui pourrait être le bon, alors que l'évolution de Twitter sous la gouverne d'Elon Musk divise.

Projet P92 ou Barcelona

Selon TechCrunch, les publications seront dans un format texte et il y aura une intégration partielle à Instagram, principalement pour l'enregistrement et la connexion par le biais d'identifiants Instagram. La plateforme sera décentralisée à la manière de Mastodon et s'appuyant également sur le protocole ActivityPub.

De tels éléments ne sont pas nouveaux. En début d'année, un porte-parole de Meta avait déjà confirmé à Moneycontrol l'exploration d'un " réseau social décentralisé autonome pour le partage de mises à jour textuelles. "

" Nous pensons qu'il existe une opportunité pour un espace séparé où les créateurs et les personnalités publiques peuvent partager des mises à jour opportunes sur leurs intérêts. " Un projet au nom de code P92 était alors à un stade précoce de développement. Le nom de code Barcelona est aussi mentionné, avec comme credo : " Instagram pour vos pensées. "

Entre Instagram et Twitter

La professeure Lia Haberman d'UCLA a eu accès à une diapositive de présentation. L'application utilisera les mêmes règles de la communauté que celles qui sont en vigueur pour Instagram.

La longueur des publications sera limitée à 500 caractères, avec la possibilité de joindre des liens, des photos et des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes. Les likes, réponses et reposts seront de la partie.

Elle ajoute qu'il n'y a actuellement aucun plan de monétisation… même s'il est probable que cela viendra ultérieurement, si d'aventure l'application parvient à faire son chemin.