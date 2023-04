Le groupe Intel pèse lourd sur le marché des GPU avec ses cartes graphiques intégrées à ses processeurs mais la firme s'est lancée désormais dans le segment des cartes graphiques dédiées gaming occupé par Nvidia et AMD.

Elle peut compter sur une architecture Intel Xe modulaire dont la variante Xe-HPG a donné naissance à une première génération de cartes graphiques dédiées ARC Alchemist avec un GPU gravé en 6 nm.

Le démarrage a été un peu chaotique et le positionnement volontairement d'entrée de gamme n'aide pas à obtenir une forte visibilité mais il permet néanmoins à Intel de s'installer sur le segment, et visiblement pour un moment.

Des commandes déjà passées auprès de TSMC

Le groupe prépare en effet les générations suivantes Battlemage et Celestial avec la volonté de monter progressivement en gamme. Battlemage s'orientera ainsi plutôt vers le milieu de gamme tandis que Celestial, plus tardif, donnera le meilleur de l'architecture Xe-HPG pour le gaming.

Et selon la publication Commercial Times, les débuts tardifs de ARC Alchemist ne freinent pas les ambitions d'Intel. Le fondeur taïwanais TSMC aurait déjà reçu les commandes pour les futurs GPU ARC Battlemage et même Celestial.

Il faudra toutefois être patient puisque Battlemage et son architecture graphique Intel Xe2-HPG et gravure en 4 nm n'arriverait qu'en 2024 tandis que Celestial, profitant d'une architecture Xe3-HPG gravée en 3 nm, ne serait pas attendue avant le second semestre 2026.

Départ de Raja Koduri, superviseur de Intel Xe

Pendant que les pilotes graphiques continuent d'être optimisées, signalant un vrai travail de fond, il faudra faire sans la présence de Raja Koduri, initiateur de l'architecture graphique Xe mais qui vient de quitter Intel.

Cela n'empêcherait pas la firme de croire en un destin dans les cartes graphiques gaming porté par l'e-sport et le succès du secteur des jeux vidéo en général, tout en laissant des opportunités côté professionnel en matière d'accélérateurs graphiques pour l'intelligence artificielle et de GPU pour serveurs et supercalculateurs.