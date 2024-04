Si l'abandon du projet Larrabee il y a une quinzaine d'années reste une source de regrets pour Intel, la firme a relancé depuis une stratégie de conception de GPU dédiés avec une nouvelle architecture Xe et une première génération de cartes graphiques ARC Alchemist, tout en conservant la main sur les GPU intégrés à ses processeurs.

Pour cette introduction sur ce segment face aux acteurs Nvidia et AMD bien installés, Intel a fait le choix de passer par l'entrée de gamme tout en ne cachant pas son intention de monter en puissance dans les années à venir.

Plusieurs générations de GPU sont prévus et profiteront de la souplesse de l'architecture Xe pour gagner en puissance jusqu'à venir rivaliser avec les meilleures cartes graphiques concurrentes.

Avec Battemage, Intel monte en gamme

En attendant de voir si cette ambition parviendra à s'inscrire dans le temps, Intel prépare la deuxième génération de ses cartes graphiques dédiées avec une volonté de couvrir désormais le segment de milieu de gamme.

Hormis des évocations dans des roadmaps, Intel ne dit rien des avancées de la famille Battlemage mais diverses indiscrétions ont fait émerger l'existence d'au moins deux GPU : G21 et G10, tous deux profitant d'une évolution de l'architecture graphique devenue Intel Xe 2.

La firme de Santa Clara suivrait ainsi une logique similaire à celle d'Alchemist qui s'appuie sur deux GPU, l'un puissant et l'autre plus équilibré, pour couvrir quatre cartes graphiques.

Une stratégie similaire avec deux GPU

Le GPU Battlemage G21 sera la version haut de gamme avec un TDP vers 225W et un nombre d'unités de calcul fortement augmenté par rapport à Alchemist tandis que G10 se limitera à une puissance de 150W.

Pour le moment, ces GPU sont encore livrés sous forme de prototypes pour les besoins de la R&D mais ils approchent des phases finales de leur développement avant leur mise en production.

La rumeur veut qu'Intel lance ses GPU ARC Battlemage durant le second semestre 2024, avec des annonces possibles pour le salon Computex de Taipei début juin, mais le risque reste de se retrouver confronté aux nouvelles générations de cartes graphiques GeForce RTX 50 sous architecture Blackwell de Nvidia d'un côté et Radeon RX 8000 sous architecture RDNA 3+ ou RDNA 4 du côté d'AMD, avec de nouveau un décalage de performances et des comparaisons en sa défaveur.