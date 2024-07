Le groupe Intel n'a pas abandonné l'idée de se faire une place sur le segment des cartes graphiques dédiées en proposant une architecture Xe pouvant être adaptée à à tous les usages, du GPU gaming à l'accélérateur graphique pour datacenter.

Côté grand public, la firme a lancé la série de cartes graphiques Intel ARC Alchemist en ciblant pour commencer l'entrée de gamme. Cela lui a permis de tester le marché mais sans pouvoir entamer la domination de Nvidia et d'AMD sur le segment.

Deux GPU Battlemage en préparation

Intel entend passer aux choses sérieuses avec la nouvelle génération de GPU ARC Battlemage qui pourra proposer des cartes graphiques gaming positionnées en milieu de gamme grâce à l'évolution de l'architecture Intel Xe 2.

Deux GPU ont été repérés ces derniers mois : BMG-G10 et BMG-G21 pour porter la stratégie d'Intel, avec le lancement d'une gamme semblant prévu pour la fin de l'année.

De nouvelles informations indirectes trouvées dans les listings d'importation de produits électroniques suggèrent que BMG-G10, qui devait être le GPU le pluis puissant de la série, a finalement été abandonné.

BMG-G31, la nouvelle référence Xe2 ?

Intel aurait toujours deux GPU en préparation : BMG-G21 et un nouveau GPU BMG-G31 qui a commencé à apparaître ici et là. Ce GPU disposerait de 32 coeurs Xe 2 et pourrait constituer le nouveau GPU de référence d'Intel, contre 20 coeurs Xe 2 pour BMG-G21.

Les listings font également mention de ce qui pourrait correspondre à deux cartes mères baptisées X2 et X3 qui sont potentiellement les noms de code pour deux configurations destinées à Battlemage.

Intel continue donc de bien cacher son jeu concernant ses projets de GPU dédiés. Pour les GPU mobiles, on sait déjà que les processeurs Lunar Lake attendus en fin d'année auront une partie graphique Battlemage mais les détails restent maigres.