Le marché des processeurs s’apprête à vivre une nouvelle secousse. Intel, jamais à court d’idées pour rester dans la course, planifie une gamme de processeurs Arrow Lake Refresh dès la fin de l’année 2025.

Derrière ce nom, une évolution subtile mais stratégique : des fréquences légèrement augmentées, une gestion de l’IA dopée par un NPU issu de la gamme Core Ultra 200V, et la promesse d’une expérience utilisateur encore plus fluide.

De quoi relancer l’intérêt pour la plateforme, alors que la concurrence affûte déjà ses armes et que l'architecture x86 affronte la concurrence grandissante des processeurs ARM, désormais présents sur presque tous les segments.

Des fréquences en hausse, mais une évolution en douceur

La série Arrow Lake Refresh ne bouleverse pas la donne en étant une évolution douce des processeurs Arrow Lake en exploitant le même socket LGA 1851, mais elle apporte une dose bienvenue de puissance supplémentaire.

Selon les informations glanées auprès des partenaires industriels, les futurs processeurs profiteront d’un léger bond de fréquence, histoire de grappiller quelques points de performance face à la concurrence.

Les architectures de base, avec les mêmes coeurs Lion Cove (P-Core) et Skymont (E-Core) et la même gravure en 3 nm fournie par le fondeur TSMC, restent proches de la première vague Arrow Lake, mais Intel mise sur l’optimisation et la maturité de la gravure pour séduire les utilisateurs exigeants.

Les modèles haut de gamme pourraient ainsi dépasser les 5,5 GHz, tout en conservant une efficacité énergétique maîtrisée.

L’IA s’invite au cœur du processeur

La grande nouveauté, c’est l’intégration d’un NPU Copilot AI, hérité de la gamme Core Ultra 200V. Cette puce dédiée à l’intelligence artificielle promet d’accélérer les tâches liées à l’IA, de la reconnaissance vocale à l’optimisation logicielle.

Intel entend ainsi répondre à la demande croissante d’IA embarquée, tout en préparant le terrain pour Windows 11 et ses futures fonctionnalités Copilot. Les applications compatibles devraient profiter d’une réactivité accrue, sans sacrifier l’autonomie ni la stabilité.

Arrow Lake avec 13 TOPS pour le NPU 3 ; Refresh offrira 48 TOPS avec un NPU 4

Si Arrow Lake se contente d'un NPU avec une puissance de traitement de 13 TOPS, il serait ici question pour Arrow Lake Refresh d'atteindre au moins 40 TOPS via le composant NPU 4 déjà utilisé chez Lunar Lake, ce qui permettra d'atteindre plus facilement la recommandation de Microsoft pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités de Copilot+ en combinant les capacités de traitement NPU + GPU.

Un calendrier serré et une concurrence féroce

Intel vise un lancement officiel au second semestre 2025, avec une disponibilité progressive sur les segments desktop et laptop. L’objectif : occuper le terrain face à AMD et Apple, qui multiplient eux aussi les annonces.

Les partenaires OEM sont déjà dans les starting-blocks, prêts à intégrer ces nouveaux processeurs dans leurs machines haut de gamme. La stratégie ? Miser sur l’innovation incrémentale, tout en gardant un œil sur les tendances du marché.



Les utilisateurs avertis guetteront les premiers benchmarks pour juger de l’écart réel avec la génération précédente. Cette stratégie permet également à Intel de couvrir les segments en attendant l'arrivée des processeurs Nova Lake qui profiteront d'une gravure affinée en 2 nm mais pas avant fin 2026 ou début 2027.