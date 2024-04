Intel prépare sa prochaine génération de processeurs Lunar Lake et avec elle s'envolera la possibilité de modifier la RAM de nos PC portables.

Généralement, lorsque l'on achète un PC portable, il est bon de savoir s'il est possible ou non d'étendre la capacité de stockage ainsi que de RAM afin d'envisager d'étendre un peu la durée de vie de l'appareil au fil des années.

D'ici quelques mois, la question ne se posera plus pour la RAM puisque Intel a prévu d'en verrouiller l'accès avec ses prochains processeurs.

Lunar Lake : de la RAM soudée à côté du CPU

La génération Lunar Lake va prochainement s'installer dans une grande partie des ultraportables. Il s'agit de la première génération de CPu Intel à disposer de son propre NPU pour accélérer les performances des intelligences artificielles. Au niveau des qualités des CPU, on peut citer qu'ils sont gravés en 3 Nm par TSCM et qu'ils devraient donc se montrer puissants et efficaces avec une consommation énergétique maitrisée...

Mais une ombre se dresse au tableau : tous les CPU Lunak Lake à destination des ultrabooks seront dotés de puces mémoire vive directement soudées à côté du processeur. Une condition imposée par Intel pour optimiser les performances de la machine tout en limitant l'espace nécessaire au bloc CPU / RAM. Ces Ultrabooks ne devraient pas proposer de port de RAM supplémentaire, autant dire qu'il faudra donc veiller à la fiche technique du PC portable avant l'achat pour s'assurer qu'il se montre confortable côté mémoire.