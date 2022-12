Les cartes graphiques Arc A770 et A750 d'Intel sont lancées depuis quelques semaines sur le marché avec des performances qui se rapprochent de celles des GeForce RTX 3060 et 3060 Ti de Nvidia sur le papier.

Mais dans les faits, les puces d'Intel peinent à se mettre au niveau de celles de Nvidia, notamment du fait d'une couche logicielle encore trop peu développée et optimisée. Comme toujours, la puissance brute n'est rien sans quelques optimisations côté drivers, et les pilotes graphiques d'Intel pèchent encore par leur jeunesse.

Des cartes plus rapides sous DirectX

9

Intel s'efforce ainsi d'améliorer les choses et avait déjà fourni de nouveaux pilotes le mois dernier permettant d'espérer un gain de performances jusqu'à 8% sous certains jeux, notamment des titres de course automobile comme Forza Horizon 5 ou Dirt 5 et même Far Cry 6.

Intel a récemment lancé le pilote 31.0.101.3959 qui promet d'aller encore plus loin avec jusqu'à 1,79x le nombre d'images par seconde par rapport à la version précédente en 1080p sur certains jeux. Sont évoqués les titres Counter Strike GO, Stellaris ou encore Starcraft 2, des titres exploitant principalement DirectX9. Mais on peut également noter des gains significatifs sous Guild Wars 2 ou PayDay 2.

Les avancées sont notables et Intel fait preuve de beaucoup d'efforts pour faire de ses cartes un succès. Il nous tarde ainsi de voir ce que donnera la prochaine génération de GPU Intel, qui pourrait encore réduire l'écart avec les productions des deux leaders du marché : Nvidia et AMD.