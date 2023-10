En attendant de basculer vers la gravure en 7 nm, Intel propose une nouvelle famille de processeurs x86 pour PC de bureau toujours gravée en 10 nm et qui va servir de jonction avec Meteor Lake et Arrow Lake l'an prochain.

La nouvelle famille Intel Core de 14ème génération reprend en grande partie les bases de la génération précédente Raptor Lake, comme en témoigne sa dénomination Raptor Lake Refresh.

L'évolution est douce avec une montée du nombre de coeurs et une progression de la cadence qui en font toujours un choix attractif pour le gaming, même si les grandes évolutions sont attendues avec les prochaines générations.

Intel assure que les processeurs Core 14th Gen constituent "la plate-forme de jeu ultime" et des charges de travail lourdes (création / édition) grâce à une augmentation de 23% des performances et des fonctionnalités dédiées comme l'APO (Intel Application Optimization) pour un threading d'application amélioré...si l'application est reconnue.

L'overclocking à l'honneur grâce à l'IA

Les nouveaux processeurs sont aussi de bons supports pour de l'overclocking, notamment avec l'outil Intel XTU AI Assist qui va permettre de faire grimper la cadence avec l'aide d'une assistance artificielle et la gestion des vitesses DDR5 XMP au-delà de 8000 MT/s.

L'IA se charge d'étudier un certain nombre de paramètres (fréquences, empreinte thermique, puissance d'alimentation...) avant de fournir un profil d'overclocking adapté, même s'il reste possible de faire les réglages manuellement.

Les processeurs Raptor Lake Refresh auront en outre du répondant en matière de connectivités avec le support du WiFi 6 / 6E et du Bluetooth 5.3 et la préparation de la gestion du WiFi 7 et du Bluetooth 5.4.

Côté filaire, les nouvelles puces continuent de supporter le Thunderbolt 4 et pourront gérer le Thunderbolt 5 une fois finalisée, permettant des débits jusqu'à 80 Gbps en bidirectionnel.

Comme il s'agit d'une évolution douce, les processeurs Intel Core de 14ème génération conservent le même socket LGA 1700 et restent compatibles avec les chipsets Intel Series 600 et 700.

Un Intel Core i7 particulièrement intéressant

Le chef de file des Intel Core 14th Gen sera le processeur Intel Core i9-14900K équipé de 24 coeurs (8 P-Cores Raptor Cove + 16 E-Cores Gracemont pour un total de 32 threads) et pouvant grimper jusqu'à 6 GHz, tandis que l'Intel Core i7-14700K offrira 20 coeurs (8 + 12) / 28 threads, soit 4 E-Cores de plus que le processeur de la génération précédente, et qui pourra aller jusqu'à 5,6 GHz.

C'est sans doute lui qui constitue la plus grosse nouveauté de la famille et là où se situera la plus grosse évolution de performance par rapport à Raptor Lake. Enfin, l'Intel Core i5-14600K reprendra la configuration en 14 coeurs (6 + 8) / 20 threads de la génération précédente, avec une cadence portée à 5,3 GHz.

Les trois processeurs restent sur un TDP de 125W et le Core i7 profite d'un cache renforcé de 61 Mo (contre 54 Mo précédemment). Il supporteront la RAM DDR4 mais aussi la DDR5-5600 en configuration de base.

Du côté des prix, Intel maintient le Core i9 sous la barre des 600 dollars mais fait légèrement grimper les tarifs pour le Core i7 positionné à 409 dollars et le Core i5 à 319 dollars.