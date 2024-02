Intel prépare le lancement de ses processeurs de 15e génération Arrow Lake à la fois dans leurs versions PC fixes et portables, l'équipe des bleus ne peut s'empêcher de jeter un oeil en arrière et prépare ainsi un ultime processeur Raprot Lake Refresh.

En guise de baroud d'honneur, les processeurs Raptor Lake Refresh pourraient ainsi accueillir un très extravagant Core i9-14900KS. Il s'agira d'une version boostée du 14900K déjà sorti, soit le haut du panier pour cette 14e génération.

C'est dans les bases de données d'OCCT que la référence a été trouvée et dévoile les caractéristiques de ce processeur de l'extrême.

Le Core i9 14900KS proposerait ainsi 24 coeurs déclinés sous la forme de 8 coeurs performants et 16 coeurs efficients. On profiterait toujours de la gravure en 10 nm Intel 7 avec 32 Mo de cache L2 et 36 Mo de cache L3. La fréquence de base de 3,2 GHz sur les coeurs P, mais un mode boost qui grimpe de 6 à 6,2 GHz, soit 200 MHz de plus que le Core i9 14900K.

Si l'évolution est mineure en termes de fréquences de fonctionnement, l'impact sur la consommation est significatif : Intel a ainsi été contraint de pousser le TDP du processeur de 125 à 150 watts. Pire encore, lorsque le TDP est débloqué, la consommation mesurée atteint les 409 watts avec une température en pic de 101°C.

Ces évolutions démesurées dans la consommation et le dégagement thermique démontrent qu'Intel est allé au bout de ce qu'il était possible de faire dans son association d'architecture et de gravure en 10 nm. Le Core i9 14900KS met bien en lumière l'intérêt de la prochaine génération qui sera à la fois plus performante et moins énergivore.