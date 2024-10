Intel vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de processeurs Granite Rapids. Pas d'inquiétude si cette gamme ne vous parle pas, c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit de processeurs orientés vers les serveurs et centres de données.

L'objectif de la marque est ainsi de revenir sur le marché face à AMD qui s'est offert une place confortable sur le terrain avec ses processeurs EPYC s'affichant comme ultra performants malgré des prix relativement modestes.

C'est ainsi qu'Intel dévoile son nouveau CPU Xeon 6980P, un processeur de tous les superlatifs... Il embarque ainsi 128 coeurs pour 256 threads et un tarif de 17 800 dollars, de quoi hésiter entre changer de configuration et changer de voiture...

Il s'agit tout simplement du processeur le plus couteux de l'histoire... Mais lorsque l'on rapporte le prix au nombre de coeurs, le Xeon 6980P se veut plus accessible que les précédents modèles.

En marge de ce CPU le plus haut de gamme, Intel annonce le Xeon 6979P qui affiche 96 coeurs seulement et est lancé au tarif de 14 600 dollars... Cela reste plus cher de 2795 dollars que l'EPYC Genoa 9654 d'AMD qui vient se positionner juste en face avec une configuration similaire de 96 coeurs pour 11805 dollars.

Globalement, Intel s'affiche à des tarifs bien plus élevés qu'AMD avec sa gamme Granite Rapids, mais la situation est bien moins dramatique sur le secteur des professionnels qu'auprès des particuliers. Reste que la nouvelle gamme arrive un peu tard alors qu'AMD prépare le lancement de ses nouvelles puces EPYC Turin en Zen 5...