Le Project Endgame a été dévoilé début 2022 avec l'idée de proposer un service cloud de type GPU-as-a-service en exploitant les GPU Intel ARC et leur architecture Xe pour apporter des performances graphiques à distance.

S'il permet de faire tourner des applications lourdes sur des clients légers, le service laissait entrevoir la possibilité qu'Intel s'intéresse à un service cloud gaming à la façon du service GeForce Now de Nvidia et ses GPU RTX mais avec des GPU ARC à la place et sans la couche logicielle intermédiaire.

Raja Koduri, alors architecte en chef de l'architecture Xe, en avait dévoilé les grandes lignes et fait la démonstration de l'exigeante démo de jeu Matrix Awakens sur un PC portable peu puissant.

Trouver des applications pour les GPU ARC

Sans le Project Endgame, la démo avait du mal à tourner et afficher un framerate suffisant. Avec son activation, tout devenait beaucoup plus fluide en faisant appel à des GPU ARC distants connectés au réseau (en local ou en cloud).

Raja Koduri pour la présentation du Project Endgame (février 2022)

Intel n'a pas franchement détaillé les attentes et les scénarios d'usage (on peut imaginer tout ce qui nécessite de la puissance GPU, de l'édition vidéo à l'intelligence artificielle sous réserve de disposer d'une bande passante suffisante) pour ce booster de performances à distance et Raja Koduri a depuis quitté son poste dans l'entreprise, laissant le projet dans l'incertitude.

Le projet en pause...prolongée ?

La firme a cependant rapidement répondu à la question d'un internaute demandant sur Twitter où en était le projet en soulignant que le projet Endgame était en pause pour le moment et n'avait pas d'actualité récente à communiquer.

On ne sait donc pas jusqu'à quel point le projet est à l'arrêt (temporaire, définitif ?) et qui peut encore le porter pour le mener à terme.

Rien ne dit donc que le Project Endgame parviendra au bout de son développement et le départ de Raja Koduri risque de lui donner le coup de grâce malgré un potentiel certain à l'ère du cloud.