Le fondeur américain Intel vient d'annoncer abandonner la production et le développement de ses NUC. Les Next Unit of Compute étaient des plateformes PC développées intégralement par Intel afin d'optimiser l'architecture. Présentés comme des PC ultra compacts et particulièrement puissants, les NUC étaient également assez chers sur un marché devenu trop concurrentiel.

Adieu les NUC !

Finalement, Intel n'aura jamais réussi à convaincre les foules ni les professionnels avec ses propres PC.

Les NUC étaient surtout appréciés des bricoleurs de par leur configuration personnalisable et la possibilité d'y installer différents OS comme Windows ou Linux... Mais le marché déjà en berne depuis quelques années n'a pas été tendre avec la plateforme trop spécifique et au positionnement tarifaire mal placé. Par ailleurs, l'orientation du marché vers les laptops n'a pas aidé non plus.

Une page se tourne donc du côté d'Intel qui conserve malgré tout son activité de développement et production de puces, et notamment de processeurs.