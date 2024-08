Un chiffre d'affaires de 12,8 milliards de dollars (-1 % sur un an) et une perte nette de 1,6 milliard de dollars, contre un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars il y a un an à la même période. Intel est dans le rouge au deuxième trimestre de cette année.

" Nos résultats financiers du deuxième trimestre ont été décevants, même si nous avons franchi des étapes clés en matière de produits et de processus technologiques ", déclare Pat Gelsinger. Le patron d'Intel souligne en outre que les tendances pour le second semestre sont plus difficiles que prévu.

Une conséquence est qu'il n'y aura pas de versement de dividende pour les actionnaires à partir du quatrième trimestre. Une annonce qui a évidemment été froidement accueillie par les investisseurs. Mais la mauvaise nouvelle est surtout pour les employés du groupe.

L'IA en fossoyeur et sauveur pour Intel

Intel prévoit de mettre en œuvre une réduction globale de ses coûts de plus de 10 milliards de dollars, ce qui passe par un plan social et une taille dans ses effectifs. Intel va ainsi licencier plus de 15 % de son personnel, soit plus de 15 000 personnes.

" Nos revenus n'ont pas progressé comme attendu et nous n'avons pas encore pleinement profité des tendances fortes, comme l'IA. Nos coûts sont trop élevés et nos marges trop faibles ", reconnaît Pat Gelsinger en s'adressant aux collaborateurs du groupe.

Intel croit toujours que le PC IA sera gagnant et veut augmenter ce produit de manière considérable l'année prochaine pour répondre à la demande du marché. Lunar Lake a atteint la mise en production le mois dernier et équipera plus de 80 nouveaux PC Copilot+ chez une vingtaine de fabricants.