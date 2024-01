Voilà qui devrait rendre la sécurisation biométrique et l'identification bien plus complexe que ce que l'on ne le pensait : selon une étude de l'Université de Colombia au Canada, nos empreintes digitales ne seraient pas si uniques que cela...

Cela fait des années que l'on part du principe que les empreintes digitales soient propres à chaque humain : chaque doigt dispose d'une empreinte digitale unique. Cela vaut pour tous les humains : hommes, femmes enfants, et les jumeaux ne sont pas épargnés, ce qui permettait jusqu'ici d'identifier avec précision un individu à partir de ses empreintes.

La situation était adoptée et a permis à la police scientifique d'identifier des milliers de criminels au fil des dernières années... Mais voilà qu'une IA remet en question cette vérité, stipulant que nos empreintes digitales ne sont finalement pas si uniques...

Des chercheurs ont soumis un panel de 60 000 empreintes digitales à une IA afin de les comparer. Et il en ressort que beaucoup affichaient des correspondances assez poussées. L'IA a ainsi repéré des empreintes très ressemblantes émanant de plusieurs individus différents. Mieux encore, l'IA a également mis en avant qu'un même individu pouvait avoir plusieurs empreintes digitales très proches alors que l'on pensait que chaque empreinte était unique et propre à chaque doigt.

Il faut dire que la technique utilisée jusqu'ici pour analyser les empreintes se focalisait sur les "minuties", des points qui constituent des croisements ou changements de continuité des lignes capillaires. L'IA est allée plus loin et s'est surtout concentrée sur les angles et les arrondis des empreintes digitales.

Cette découverte pourrait avoir des conséquences dans le domaine légal. Avec un peu plus d'entrainement, l'IA pourrait identifier des personnes à partir d'empreintes en atteignant une justesse de 100%, mais elle permettrait également de réouvrir certains dossiers et cold cases.

Les avancées dans le domaine des recherches par ADN avaient déjà permis de réouvrir certaines enquêtes classées pour innocenter certains condamnés. Ici, les avancées dans le domaine des empreintes pourraient également amener à des effets semblables, ou permettre d'incriminer avec plus de certitudes certains suspects.