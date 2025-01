Si certaines études montrent que les intelligences artificielles génératives n'ont finalement pas autant de succès sur la population globale, la récente enquête menée par l'agence Haven montre un pouvoir d'attraction grandissant auprès des jeunes.

Le cabinet a ainsi sondé des jeunes français âgés de 18 à 25 ans avec un bilan qui va en faveur de l'intégration des IA génératives dans le quotidien de cette génération.

Selon l'enquête, 39% des sondés utilisent quotidiennement les outils d'IA, contre seulement 21% en juin dernier. Une croissance forte donc sur ce segment puisque sur l'ensemble des sondés, 86% admettent avoir déjà eu recours à l'IA générative.

Sans grande surprise, le chatbot le plus populaire reste ChatGPT avec 76% des sondés l'ayant déjà utilisé. Juste derrière, c'est MyAi qui s'installe avec 47% d'utilisateurs (l'iA proposée par Snapchat), puis Gemini, l'iA de Google concerne 37% des sondés, suivent ensuite Copilot de Microsoft ainsi que Character.AI.

Ces IA sont de plus en plus utilisées par les jeunes de façon différentes. Elles sont ainsi globalement utilisées pour faire des recherches d'information dans 89% des cas, ou exploitées pour appuyer les études ou la traduction et correction de textes.

Chose étonnante, 45% des sondés indiquent utiliser ces IA simplement pour parler et avoir des échanges avec les chatbots comme avec une vraie personne, à ce titre les modes vocaux qui imitent les émotions profitent d'un franc succès.

Pour les utilisateurs, les chatbots sont globalement utilisés pour obtenir des conseils sur les comportements professionnels à adopter, les attitudes relationnelles, la séduction ou l'orientation idéologique.

Un sentiment ressort de cette étude pour la majorité des sondés : l'IA deviendra rapidement "indispensable au plus grand nombre".