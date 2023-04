Depuis quelques mois, les intelligences artificielles génératives ont le vent en poupe auprès des utilisateurs et le monde entier commence à apercevoir comment ces algorithmes peuvent nous aider au quotidien.

On voit ainsi apparaitre nombre de ces IA sur le Web, toutes n'étant pas forcément au même niveau et n'ayant pas la même orientation. Depuis quelques jours, c'est Scribble Diffusion qui fait beaucoup parler d'elle : il s'agit d'une IA spécialisée dans l'art qui propose de transformer quelques coups de crayon en oeuvre bien plus construite.

Transformez des bribouillis en oeuvres d'art

On reprend ici le concept d'AutoDraw mais en se basant sur ControlNet, un réseau neuronal ainsi que le coeur de Stable Diffusion, l'IA concurrente de MidJourney qui produit des images à partir de texte.

Il suffit de fournir deux choses à Scribble Diffusion : un gribouillis (dessiné dans la zone dédiée, l'outil ne prend pas en charge l'importation de dessins pour le moment) et des instructions textuelles. L'IA va alors récupérer l'image et la confronter avec le texte pour tenter de comprendre la scène, puis aller piocher dans sa base de données pour produire une image en accord avec les recommandations fournies.

Scribble Diffusion repose sur plusieurs outils pour mieux comprendre les scènes, notamment Canny pour détecter les bordures des dessins ou OpenPose pour repérer certains éléments clés de l'image.

L'outil est à tester gratuitement à cette adresse, il est entièrement open source.