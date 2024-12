LeBoncoin, le site spécialisé dans la vente entre particuliers vient d'annoncer l'intégration de modules d'intelligence artificielle.

La plateforme indique souhaiter améliorer drastiquement l'expérience de ses quelque 26,8 millions d'utilisateurs mensuels en proposant de nouveaux outils qui puisent dans l'intelligence artificielle pour se montrer plus efficaces.

L'une des principales évolutions est l'IA basé sur la recherche d'images : il suffit désormais à l'utilisateur de prendre une photo ou d'aller en sélectionner une sur son mobile pour que l'IA l'analyse et se charge d'identifier l'objet, d'en définir les caractéristiques et de retrouver toutes les autres annonces similaires. Plus besoin ainsi de renseigner soi-même des termes de recherche.

Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour LeBonCoin puisqu'elle permettra à chacun de prendre des photos d'articles dans les boutiques ou dans la rue, pour trouver des équivalents sur la plateforme. La plateforme espère que cela permettra de doper un peu plus les ventes et d'encourager les utilisateurs à passer par la seconde main plutôt que du neuf.

L'IA sera également en charge de la rédaction des annonces : il suffira de renseigner un titre et une photo, et l'IA se chargera du reste avec un descriptif détaillé et pertinent, tout en proposant un prix cohérent par rapport au marché et en adaptant les modalités de livraison.

Cette intégration de l'IA entraine une refonte partielle du site avec une nouvelle page d'accueil qui propose désormais une page personnalisée pour chaque utilisateur basée en fonction de son historique de navigation et de ses favoris.

Avec ces modifications, LeBoncoin espère continuer à développer ses parts de marché tout en se maintenant techniquement à jour pour séduire de nouveaux utilisateurs.