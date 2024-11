L'intelligence artificielle progresse à pas de géants ces dernières années, au point qu'elle s'invite de plus en plus facilement dans notre quotidien.

Elles peuvent ainsi nous aider dans l'organisation de notre journée et nous faciliter les tâches basiques... Mais pour le joueur Krithalith, expert de Super Mario 64, elle peut également aider à progresser et trouver de nouvelles stratégies dans le jeu vidéo.

Ce dernier est un pro des TAS, les Tool Assisted Speedrun, une pratique qui consiste à terminer le plus rapidement possible des jeux vidéo en utilisant certains outils permettant d'exécuter des combinaisons de touches inaccessibles aux humains, ou trop complexes et répétitives pour être parfaitement synchronisées ou maintenues sur de longues durées.

Avec les TAS, on peut ainsi potentiellement exploiter au maximum les mécaniques, bugs et glitchs que proposent le titre pour accélérer sa progression et le finir en un temps record.

Découvrir les mécaniques, bugs, glitchs et autres astuces dans un jeu nécessite des mois de travail de recherche et de tests afin d'optimiser le moindre déplacement et la moindre action en jeu. Et à ce jeu-là, Krithalith est devenu un véritable expert.

Il est également particulièrement doué en programmation et a donc entrepris de développer une IA capable d'apprendre à jouer à Super Mario 64 en lui soumettant toutes les techniques, outils, bugs et glitchs connus autour du titre, mais en la poussant également à tenter de découvrir elle-même de nouvelles optimisations. Et l'IA n'a clairement pas déçu...

L'IA a été soumise à trois niveaux emblématiques du titre, et chronométrée.

L'étoile In the Deep Freeze est l'une des plus rapides à obtenir et le record de Krithalith est de 5,23 secondes. L'IA pour sa part a réussi à l'obtenir en 5,33 secondes sans indication spécifique, simplement en étudiant le jeu par elle même. En lui indiquant qu'il est possible d'utiliser une pente sur la gauche pour obtenir un léger gain de vitesse, l'IA fait alors 5,47 secondes... décevant, mais intéressant puisqu'elle n'a que 0,10 secondes de retard sur un run plus classique.

Avec le niveau Shining Atop the Pyramid et un record à battre de 5,87 secondes, l'IA se cale sur un temps strictement identique après 12h d'apprentissage seule. Il aura fallu 18 ans aux meilleurs TASeurs pour atteindre ce score... Et qui plus est, la stratégie adoptée par l'IA est complètement différente de celle des joueurs humains : elle emploie un chemin similaire mais avec une combinaison de touches différente.

Sur The Manta Ray's Reward, l'IA fait mieux que les joueurs humains avec 0,22 secondes en moins. Son astuce ? Appuyer sur le bouton de nage à la 8e frame au lieu de la première pour que Mario tourne moins sur lui même et évite ainsi de perdre de la vitesse dans l'animation.

Cette démonstration de l'utilisation de l'iA pour penser différemment et explorer diverses combinaisons d'optimisation en un temps record est particulièrement intéressante... On peut ainsi imaginer que les développeurs et éditeurs décident de soumettre leurs jeux ou applications à ce type d'IA pour détecter plus facilement les bugs, glitch, défauts, ou découvrent de nouvelles façons de jouer ou d'utiliser certains outils auxquelles des humains n'auraient pas pensé, y compris les développeurs, pour proposer ainsi de nouvelles fonctionnalités ou proposer des manipulations plus ergonomiques ou efficaces.