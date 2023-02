L'engouement autour des IA et notamment ChatGPT ne faiblit pas depuis plusieurs semaines, et les utilisateurs découvrent enfin la puissance et des applications concrètes à ces algorithmes dopés aux réseaux neuronaux.

On découvre ainsi de nouveaux outils, capables de combler nos lacunes et notre expérience dans divers domaines : photo, peinture, rédaction, musique, création... De simples indications textuelles permettent ainsi de produire du contenu en quelques secondes, puis de le réarranger.

Une IA spécialisée dans l'alimentaire

Une nouvelle IA fait actuellement parler sur le marché : baptisé AI Food Generator, elle se spécialise dans la création de visuels liés aux préparations alimentaires.

Vous êtes chef et avez besoin d'une illustration pour votre dernière création de plat ? Il suffit de renseigner quelques éléments sur le site de l'IA : le sujet principal, les éléments à afficher en fond, et le style visuel.

En quelques secondes, quatre images sont proposées, et il est possible de relancer la génération pour aboutir à plusieurs variations.

Plus on étoffe les éléments de recherche, plus les clichés sont aboutis et précis, et les résultats aussi divers que variés. On peut ainsi produire des visuels minimalistes, effets cartoon ou rendu photo avec des résultats bluffants.

On imagine comment les professionnels de la restauration pourraient facilement s'emparer de l'outil pour alimenter leurs sites Internet ou produire des visuels aguicheurs dans leurs établissements.