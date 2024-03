A l'heure des réseaux sociaux et de la course aux données personnelles, il convient pour les utilisateurs de sécuriser au maximum leurs données, et de tenter de limiter autant que possible le partage de leurs données sensibles.

Si cela vaut depuis plusieurs années, la situation est d'autant plus vraie depuis que les intelligences artificielles deviennent accessibles au plus grand nombre. Preuve en est d'une IA capable de retrouver toutes les informations stockées sur Internet concernant un individu, simplement à partir d'une photo de son visage.

Le site pimeyes.com intègre un algorithme d'IA et de reconnaissance faciale : il suffit de soumettre la photo d'un individu et le site va effectuer des recherches pour identifier la personne, trouver son nom, puis collecter toutes les données relative à cette dernière et accessible en ligne. Tous les liens sont ensuite fournis.

Le site propose de réaliser des recherches sur la base de forfaits payants, une option permettant même de recevoir une notification automatique dès qu'une photo avec le visage de l'utilisateur est détectée en ligne.