Naughty Dog a ainsi profité des Game Awards pour présenter rapidement une toute nouvelle franchise. Alors que beaucoup s'attendaient à voir un nouvel épisode d'Uncharted ou de The Last of Us, c'est finalement une toute nouvelle saga qui est en développement.

Le studio a ainsi présenté Intergalactic : The Heretic Prophet, une toute nouvelle licence, mais également une toute nouvelle thématique pour Naughty dog puisqu'il s'agira de proposer un titre façon Space Opera.

Le titre proposera visiblement des voyages dans l'espace à bord d'un vaisseau affichant le sigle de Porsche pour une ambiance retro futuriste.

Le jeu proposera de prendre le contrôle d'une héroïne, Jordan A. Mun, une chasseuse de primes bloquée sur la planète Sempiria alors que personne n'a jamais réussi à sortir de l'orbite de cette dernière depuis 600 ans. Une partie de la bande-son sera composée par Trent Reznor et Atticus Ross pour une aventure qui s'annonce épique.

Intergalactic : The Heretic Prophet est en développement depuis 2020 et n'a pas de date de sortie prévue, il s'agira d'une exclusivité PS5.