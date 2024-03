A force de lancer des missiles et des drones contre les navires de commerce passant au large du Yemen par la Mer Rouge, les rebelles Houthis ont fini par faire mouche en coulant le Rubymar.

Depuis quelque temps, la question se pose également de savoir si les rebelles sont en capacité de dégrader les câbles sous-marins passant par la Mer Rouge et où circulent les données de l'Internet mondial en reliant plusieurs continents entre eux.

Le consensus veut que les Houthis ne disposent pas des ressources qui leur permettraient d'endommager les câbles, même avec le soutien de l'Iran. Pourtant, il apparaît que quatre d'entre eux ont été dégradés ces derniers jours, provoquant des perturbations dans le fonctionnement d'Internet et l'accès à certains sites et services.

L'ancre du Rubymar en cause ?

Si les rebelles se disent innocents, la cause la plus probable est que le Rubymar a causé ces dégâts en coulant. Des responsables du Pentagone américain indiquent en effet que l'ancre jetée par l'équipage avant que le navire ne sombre a vraisemblablement sectionné plusieurs câbles sous-marins à proximité.

Les quatre câbles coupés, Seacom, TNG, AAE-1 et EIG sont des artères dont l'interruption a impacté 25% du trafic internet mondial. La Mer Rouge est un point de passage stratégique pour relier l'Europe à l'Asie et les câbles au large du Yemen sont d'une importance stratégique.

Leur redondance permet heureusement de rediriger le trafic via d'autres câbles sous-marins plutôt que de causer une interruption complète des accès mais la question de la vulnérabilité de ces infrastructures dans un monde devenu géopolitiquement beaucoup plus tendu tend à devenir problématique.

Dégrader des câbles sous-marins, une opération pas si difficile

S'il existe des moyens de détecter où sont créées les dégradations et perturbations diverses (ancres de navire, glissements de terrain, sabotage...), il reste compliqué de surveiller en permanence la totalité d'un réseau de plus d'un million de kilomètres.

En Mer Rouge, les câbles peuvent être posés sur des fonds de seulement 100 mètres de profondeur et il reste possible à des plongeurs expérimentés d'y descendre et de les sectionner. Au-delà, il faudrait des sous-marins ou des drones outillés pour y parvenir. Toutefois, il suffit de faire racler l'ancre de navires pour créer des perturbations suffisantes pour être ressenties au niveau de l'Internet mondial.