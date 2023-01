Pour l'ensemble de l'année 2022, nPerf publie son baromètre des connexions Internet fixe en France métropolitaine (PDF). L'occasion pour Free de mettre en avant sa première place et de déclarer " Free offre les meilleures performances de l'Internet fixe. "

Sur ce baromètre, c'est la deuxième année consécutive que Free est classé à la première place, après avoir détrôné Orange. Cette première place de Free est acquise pour toutes les technologies confondues et pour la fibre optique de bout en bout (FTTH).

D'après les chiffres de l'autorité des télécoms Arcep, le nombre d'abonnements FTTH est majoritaire en France depuis le deuxième trimestre 2022. Au troisième trimestre et avec 17,1 millions d'abonnements, le FTTH représentait 54 % du total des abonnements à haut et très haut débit.

Free fait fort sur le débit descendant en fibre optique

Pour 2022, plus de 5,4 millions de tests de débit ont été retenus par nPerf, dont près de 2,2 millions de tests qui ont été enregistrés sur des lignes en fibre optique. Les tests de connexion sont réalisés par les utilisateurs sur nPerf.com et sur les mires de test de débit de sites partenaires.

Le score nPerf tient compte du débit descendant, du débit montant et de la latence. Au global et en étant seulement très légèrement devancé par Bouygues Telecom sur le débit montant moyen, Free obtient un score de 163 152 points qui le positionne devant Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Sur la fibre optique FTTH, Free est devancé par Orange sur la latence, mais s'impose à la première place avec un score nPerf de 188 755 points, devant Orange, Bouygues Telecom et SFR. Le débit descendant moyen pour Free se détache largement à près de 600 Mbit/s.

Avec quelques réserves à l'esprit

Le classement et les performances moyennes sur la fibre optique sont néanmoins aussi tributaires de considérations marketing avec une segmentation des offres… et des débits. Ce ne sont pas nécessairement les choix technologiques qui sont en cause.

Tous opérateurs et technologies confondus, nPerf souligne que le débit descendant moyen est passé de 191 Mbit/s en 2021 à 237 Mbit/s en 2022, soit une progression de 24 %. Pour autant, de fortes disparités perdurent entre les territoires. En outre, nPerf précise qu'actuellement, près de 20 % des tests se font avec des connexions à technologie xDSL.