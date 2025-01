Pour l'ensemble de l'année 2024, nPerf publie son baromètre des connexions Internet mobiles en France. Il se base sur plus de 1,7 million de tests réalisés en conditions réelles par les utilisateurs de l'application nPerf sur Android et iOS.

Contrairement aux huit années précédentes, le classement n'est plus dominé par Orange. En 2024, c'est SFR qui est sacré pour les meilleures performances globales avec un score de 97 047 nPoints. Par rapport à 2023, SFR a amélioré le débit descendant de 28 % à 124 Mbit/s et le débit montant de 27 % à 16,2 Mbit/s.

Bouygues Telecom conserve sa deuxième place avec 96 009 nPoints. L'opérateur affiche une latence de 29,9 ms et des performances de streaming vidéo (YouTube) à 84,7 %. Tombé à la troisième place, Orange obtient un score de 95 558 nPoints et réalise le débit descendant le plus élevé à 130 Mbps (+11 % sur un an), tout en maintenant une qualité de navigation de 73,5 %.

Free reste toujours un peu en retrait avec un score de 85 168 nPoints, ce qui n'empêche pas sa progression sensible sur le débit montant à 12,4 Mbit/s (+12 % sur un an). En soulignant que l'année 2024 a vu au final des améliorations notables pour tous les opérateurs.

Focus sur la 5G

En 2024, les abonnés SFR et Orange ont bénéficié des meilleures performances 5G, même s'il faut souligner une baisse par rapport à 2023 qui touche également Bouygues Telecom, mais épargne par contre Free sans lui permettre de quitter sa dernière place.

Il est en tout cas encore trop tôt pour jauger l'incidence du déploiement et de l'adoption de la 5G Standalone (sans cœur de réseau 4G).

Sur la répartition des tests par opérateur, nPerf indique que 30 % ont été effectués par des abonnés Orange, 30 % par des abonnés Free, 22 % par des abonnés Bouygues Telecom et 18 % par des abonnés SFR.