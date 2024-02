Si vous êtes en zone blanche, loin de la fibre et de la 4G, Starlink offre un accès simple et rapide à Internet haut débit, et ce quel que soit l'endroit où vous habitez.

Le système d'Internet par satellite Starlink permet d’envoyer des signaux avec une latence faible de seulement 20 millisecondes et dispose d'une connexion stable. Pour en profiter, il suffit seulement d’avoir une vue dégagée sur le ciel.

Le kit de connexion Standard Starlink est en ce moment au prix exceptionnel de 224,99 € sur Boulanger au lieu de 449,99 €, soit une remise de 50% proposée jusqu'au 25 mars seulement.

Le kit est très simple à installer et contient l’antenne satellite Starlink avec son support, le routeur Starlink avec connexion Wi-Fi 5 et port Ethernet ainsi qu'un câble de connexion de 15 mètres.

Il offre un débit WiFi ou Ethernet de maximum 200 Mbps.

L'application Starlink pour Android ou iOS vous permet de configurer facilement votre antenne pour capter les signaux des satellites à orbite basse les plus proches.