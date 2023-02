Selon l'étude " L'Année Internet 2022 " de Médiamétrie, 93 % des foyers français ont un accès Internet en 2022. C'est un point de plus en comparaison avec la précédente étude pour 2021, et un taux qui a été doublé en l'espace de quinze ans.

Ce sont 45 millions de Français qui surfent chaque jour sur internet, à raison d'un temps moyen de 2h18 par personne, en légère baisse sur un an (2h26 en 2021). Chez les 15-24 ans, la moyenne quotidienne est par contre en légère progression et quasiment deux fois plus importante (4h) que pour l'ensemble des internautes français.

Les Français passent 75 % de leur temps en ligne sur smartphone, soit cinq fois plus que sur ordinateur. Ce chiffre atteint même 93 % pour les 15-24 ans. C'est en 2017 qu'il y avait eu une bascule, avec la navigation sur smartphone qui était passée devant la navigation sur ordinateur.

Le smartphone est roi… et les applications

Désormais, le fossé ne cesse de se creuser entre smartphone et ordinateur, y compris par rapport à 2021 où 67 % du temps passé en ligne était sur smartphone, 15 % sur ordinateur et 10 % sur tablette.

Une conséquence de cette lame de fond est que les internautes consultent maintenant 9 applications par jour, contre 4 applications par jour en 2017. Les applications concentrent par ailleurs 93 % du temps passé sur mobile, le reste allant aux sites classiques et aux moteurs de recherche.

Pour 6 Français sur 10, les réseaux sociaux et les messageries font partie du quotidien. Ils y passent en moyenne 52 minutes par jour, ce qui représente 7 minutes de plus qu'il y a un an et donc 37 % du temps de surf quotidien. C'est 61 % de ce temps chez les 15-24 ans.