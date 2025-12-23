Ayant mobilisé les forces de l'ordre de 19 pays africains entre le 27 octobre et le 27 novembre, Operation Sentinel a abouti à l'arrestation de 574 suspects et à la récupération de près de 3 millions de dollars. Coordonnée par Interpol et avec le soutien de partenaires privés, l'action d'envergure a permis de neutraliser plus de 6 000 liens malveillants et de démanteler des réseaux sophistiqués.

Quels types de cybermenaces étaient visés ?

L'opération s'est concentrée sur trois types de cybermenaces : la compromission d'e-mails professionnels, l'extorsion et les ransomwares.

Au Sénégal, une intervention rapide a permis de stopper un transfert frauduleux de 7,9 millions de dollars visant une grande compagnie pétrolière. Les fraudeurs avaient infiltré le système de messagerie pour autoriser le virement, mais les autorités sénégalaises ont réussi à geler les comptes destinataires juste à temps.

Au Ghana, une institution financière a été victime d'une cyberattaque paralysante, chiffrant 100 To de données et dérobant 120 000 dollars. L'analyse du malware par les autorités a permis de créer un outil de déchiffrement spécifique, récupérant près de 30 To de données et menant à plusieurs arrestations.

L'opération a également permis de déchiffrer six variantes distinctes de ransomwares à travers le continent.

D'autres escroqueries à grande échelle déjouées

Un autre succès notable concerne le démantèlement d'un réseau opérant entre le Ghana et le Nigeria. Ce réseau avait escroqué plus de 200 victimes pour un montant supérieur à 400 000 dollars en créant de faux sites et applications mobiles usurpant des marques connues de restauration rapide.

Les clients payaient en ligne pour des commandes qui n'étaient jamais livrées. L'intervention a conduit à l'arrestation de dix suspects et à la saisie de plus de 100 appareils, ainsi qu'à la mise hors ligne de 30 serveurs.

Au Bénin, l'action a supprimé 43 domaines malveillants et a fermé 4 318 comptes de réseaux sociaux liés à des stratagèmes d'extorsion et à diverses arnaques. Ces actions ont permis de procéder à 106 arrestations.

Une alerte sur la cybercriminalité africaine

" L'ampleur et la sophistication des cyberattaques en Afrique s'accélèrent, en particulier contre les secteurs critiques comme la finance et l'énergie ", déclare Neal Jetton, directeur de la lutte contre la cybercriminalité à Interpol.

" Les résultats d'Operation Sentinel témoignent de l'engagement des forces de l'ordre africaines, qui travaillent en étroite coordination avec leurs partenaires internationaux. "