Le pôle sud lunaire intéresse beaucoup de monde en prévision du programme Artemis qui doit faire revenir des humains sur la Lune et établir un campement à plus long terme.

Plusieurs projets d'alunisseurs développés par des entreprises privées sous la supervision de la NASA tentent leur chance pour faire valider leurs technologies et obtenir peut-être des contrats récurrents à l'avenir.

La mission Peregrine lancée en début d'année par Astrobotic devait se poser en douceur à la surface de la Lune mais a connu un incident dès sa mise en orbite autour de la Terre et n'a pas pu remplir sa mission.

La mission privée IM-1 sera-t-elle la première à réussir l'alunissage ?

La prochaine tentative sera celle de l'alunisseur conçu par Intuitive Machines dans le cadre d'une mission IM-1 qui tentera à son tour de se poser au niveau du cratère Malapert A.

La fenêtre de tir a été plusieurs fois reportée pour laisser place à d'autres missions urgentes ou militaires, quand ce n'est pas la météo qui s'en mêle. Intuitive Machines attendait avec impatience son tour et une date est désormais fixée pour son lancement : le 14 février 2024.

Si un décollage durant la Saint-Valentin serait un joli symbole, il s'agit en fait du point de départ pour une fenêtre de tir étirée sur plusieurs jours, du 14 au 16 février. Le jour précis dépendra de multiples conditions, de la météo à l'absence d'anomalies dans la préparation de la mission.

Une mission scientifique et symbolique

La mission décollera depuis le pas de tir 39A du Kennedy Space Center avec un lanceur Falcon 9 de SpaceX mais il faudra d'abord réussi quelques étapes préalables, comme le test de remplissage en carburant prévu ce 7 février.

L'alunisseur doit y être chargé en oxygène liquide et en méthane qui lui permettront de rejoindre la Lune en plus d'un coup de pouce gravitationnel de la Terre. L'alunisseur Odysseus de IM-1 a été conçu dans le cadre des missions CLPS (Commercial Lunar Payload Services) et, comme feu Peregrine, embarque des charges utiles diverses, d'oeuvres d'art à une caméra spéciale qui sera éjectée durant l'alunissage pour photographier l'opération.

La mission IM-1 pourrait être la première mission privée à réussir un alunissage en douceur. Les précédentes tentatives ont jusqu'à présent fini en crash ou n'ont jamais atteint la surface lunaire.