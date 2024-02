La société spatiale privée Intuitive Machines a réussi à poser un module à la surface de la Lune ce jeudi 22 février. Il s'agit d'une première historique, l'alunissage étant resté l'exclusivité des agences spatiales nationales jusqu'à présent.

Il s'agit donc à la fois du premier module privé à se poser sur la Lune, et le premier module américain depuis plus de 50 ans à revenir sur l'astre. Tim Crain, responsable chez Intuitive Machines a confirmé sur le réseau X que son alunisseur avait atterri "debout" et qu'il commençait à "envoyer des données".

Baptisé Nova-C, l'alunisseur comporte un ensemble d'instruments scientifiques développés par la NASA. Mesurant un peu plus de 4 mètres de haut, il avait décollé depuis la Floride mercredi dernier.

C'est la phase de descente vers la Lune, soit la dernière étape, qui s'est montrée critique. Le module a usé de différents modules laser pour se guider, et ces derniers ont refusé de fonctionner. Les ingénieurs qui suivaient la manoeuvre ont alors choisi de basculer vers d'autres instruments à bord pour valider l'étape cruciale et réussir à poser le module en toute sécurité. La phase finale d'alunissage était ensuite entièrement autonome.

Plusieurs sociétés privées avaient tenté de se poser sur la Lune ces dernières années, toutes se sont soldées par des échecs.

Nova-C s'est installé dans un cratère baptisé Malapert A au niveau du pôle sud. La zone a été sélectionnée pour la présence d'eau en grande quantité sous forme de glace, il sera étudié la possibilité de l'exploiter à diverses fins dans le cadre des prochaines missions Artémis.

Le module d'Intuitive Machines intéresse la NASA qui cherche à déléguer une partie du développement des modules pour ses missions, dans le but de réaliser des économies.