Le milliardaire Elon Musk avait déjà fait miroiter la possibilité d'un moyen de transport ultra-rapide grâce à ses fusées Starship qui, d'un saut de puce, pourraient aller d'un continent à un autre en quelques minutes.

Cette capacité à rejoindre n'importe quel point du globe très rapidement intéresse beaucoup de monde et l'espace proche pourrait servir d'interface pour de nouveaux modes d'acheminement.

La jeune startup Inversion Space, installée à Los Angeles, voit l'espace comme un possible point de stockage de matériel dans des capsules réutilisables qui pourraient atterrir à un endoit convenu à la demande.

Un premier prototype à l'essai cette année

Elle travaille déjà sur un premier modèle de capsule baptisé Ray qui fera une première démonstration réelle en octobre après avoir été envoyé en orbite via un lanceur Falcon 9 de SpaceX.

La capsule ovoïde ne mesure que 50 cm de diamètre et comprend tout un équipement pour se rendre autonome et réaliser son retour sur la Terre.

Ce premier modèle permettra de tester les technologies et d'envisager plus tard des capsules de plus grandes dimensions, comme le projet suivant ARC dont la firme ne dévoile encore que le nom.

L'espace, futur entrepôt à la demande de la Terre ?

Le projet d'Inversion Space est simple en apparence : stocker du matériel dans la capsule en orbite et pouvoir l'acheminer sur un site terrestre en moins d'une heure le moment venu.

Le concept pourrait intéresser aussi bien les services d'urgence et de secours que les militaires qui sont d'ailleurs la cible privilégiée de la startup, avec de potentiels gros contrats à la clé.

La firme serait ainsi en discussions avec l'US Air Force pour déterminer les caractéristiques précises d'une capsule répondant à des besoins militaires. Pour son premier essai, la capsule Ray devrait rester en orbite plusieurs semaines avant de tenter une rentrée dans l'atmosphère, se freiner avec des parachutes et amerrir au large de la Californie.