Les smartphones sont très pratiques pour toutes sortes de tâches, mais ils sont aussi capables de livrer une foule d'informations sur les usages des utilisateurs et de capter de nombreuses données personnelles qui peuvent ensuite être monnayées ou utilisées à des fins publicitaires ou autres.

La multiplication des fonctionnalités dans les smartphones d'une part et des services mobiles toujours plus perfectionnés d'autre part peuvent conduire à de véritables fuites de données.

En reprendre le contrôle n'est pas si facile (les paramètres intégrés aux grands systèmes d'exploitation mobiles sont souvent insuffisants ou incomplets), à moins de mettre en place des solutions spécifiques.

La firme française iodé propose ainsi un système d'exploitation iodéOS (dérivé de LineageOS) s'appuyant sur Android, mais sans les services mobiles de Google responsables des collectes de données effectuées par Google à l'insu de l'utilisateur. iodé remplace ces services par une alternative plus protectrice de la vie privée (services microG). iodé intègre par ailleurs un module qui analyse en permanence les demandes de connexion des applications et bloque automatiquement les destinataires un peu trop curieux, voire malveillants (publicitaires, mouchards, spammeurs, etc ...)

La surcouche permet ainsi de vous protéger en temps réel, mais aussi de savoir via son interface qui s'intéresse à vos informations, quelles quantités de données sont échangées et de vérifier si les applications installées sont respectueuses de votre vie privée.

iodéOS propose par défaut des applications sélectionnées pour leur respect de la vie privée. Vous restez libres de les utiliser ou de les désinstaller et il est possible d'installer de nouveaux logiciels via des portails alternatifs préinstallés : Aurora Store et F-Droid.

A noter que les solutions de iodé sont développées par une équipe française d'experts en sécurité et qu'elles se veulent éthiques en utilisant des composants open source et en ne captant pas de données personnelles.

iodéOS Premium, encore plus de possibilités

Pour aller plus loin, iodé lance son service iodéOS Premium qui va encore plus loin dans la sécurisation et la " dégooglisation" de votre smartphone. Cela passe par une protection renforcée par rapport à la sécurité active par défaut de iodéOS, mais aussi par des fonctionnalités de protection pour les enfants.

iodéOS Premium permet ainsi d'ajouter des mots de passe, de censurer les contenus inappropriés ou encore de restreindre l'accès aux réseaux sociaux et l'installation ainsi que l'utilisation d'applications.

Le service permet d'affiner la protection pour la personnaliser en fonction des utilisateurs et de leurs besoins propres, avec des mises à jour mensuelles pour renouveler les listes de blocage et maintenir le meilleur niveau de sécurité dans le temps.

Le service iodéOS Premium est proposé à 3,99 € par mois pour la protection de 2 téléphones simultanément. La version iodéOS Premium Famille permet quant à elle de protéger jusqu'à 6 téléphones simultanément pour 6,99 € par mois.

iodéOS, de l'OS mobile vertueux aux smartphones reconditionnés

Et pour faire fonctionner tout cela, iodé propose une boutique de smartphones neufs et reconditionnés (en France, via plusieurs partenaires spécialisés) proposés avec iodéOS préinstallé, pour des tarifs allant de 200 à 800 €.

Les smartphones reconditionnés sont strictement testés pour être totalement fonctionnels tandis que l'autonomie de la batterie est certifiée. iodé propose ainsi dans sa boutique des smartphones Google Pixel (Pixel 3 à Pixel 6), le OnePlus 9 ou différents modèles Samsung et Xiaomi.

iodé propose également des smartphones neufs avec une conception modulaire et des composants respectueux de l'environnement provenant de 3 marques différentes : Fairphone, Shift, et Teracube. Cela permet d'allier une partie logicielle plus respectueuse de l'utilisateur avec des smartphones éthiques.