Depuis sa sortie en septembre dernier sur l'iPhone, c'est la première fois qu'Apple publie des chiffres officiels concernant l'installation d'iOS 17. Ils se basent sur les connexions à l'App Store au 4 février 2024.

Le taux d'adoption d'iOS 17 est de 66 % sur l'ensemble des iPhone actifs, tandis qu'il grimpe à 76 % sur les iPhone introduits au cours de ces quatre dernières années. Respectivement, iOS 16 est à 23 % et 20 %.

Il ressort que l'adoption d'iOS 17 est moins rapide que ne l'avait été celle d'iOS 16, près de cinq mois après sa sortie. Au 14 février 2023, le taux d'adoption d'iOS 16 était de 72 % sur tous les iPhone et de 81 % sur les iPhone les plus récents.

Du côté d'iPadOS 17

La tendance observée pour une adoption moins rapide d'iOS 17 ne se retrouve pas du côté d'iPadOS 17. Au 4 février 2024, le taux d'adoption d'iPadOS 17 est de 53 % sur tous les iPad et de 61 % sur les iPad introduits au cours des quatre dernières années.

Il y a quasiment un an à la même période, iPadOS 16 était présent sur 50 % de tous les iPad et 53 % des iPad les plus récents.