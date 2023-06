Avec la multiplication des écrans et principalement des smartphones, nous assistons à une explosion des phénomènes de myopie à travers le monde. En cause, ces écrans qui captent le regard et entrainent à la fois fatigue oculaire, mais également dégradation de la vue de par l'exposition prolongée à la lumière bleue.

iOS 17 veille à la distance d'écran

Les constructeurs de smartphones prennent la situation au sérieux et proposent ainsi différentes options pour contrer le phénomène : bascule automatique vers le mode nuit, limitation des émissions de lumière bleue, application d'un filtre de couleur, avertissements...

C'est cette dernière option qu'Apple a privilégiée dans iOS 17, avec une variante intéressante : il s'agira surtout de rappeler à l'utilisateur qu'il se positionne trop proche de l'écran. C'est la caméra frontale TrueDepht qui se chargera ainsi de mesurer la distance entre l'écran et les yeux de l'utilisateur pour l'encourager à s'éloigner en cas de besoin.

Dès que l'utilisateur tient son appareil à moins de 30 cm de ses yeux et sur une période prolongée, un message interviendra pour lui rappeler qu'il vaut mieux positionner son appareil à une distance minimale de 45 cm. Cette fonctionnalité baptisée "Distance d'écran" est facultative et pourra être combinée avec les autres options visant à protéger la vue des utilisateurs, notamment Night Shift et Temps d'écran.