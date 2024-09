L'iPhone 16 sera automatiquement livré sous iOS 18, le nouveau système en date d'Apple, et comme à l'accoutumée, les anciens appareils ne seront pas oubliés et les utilisateurs auront la possibilité d'évoluer gratuitement vers la dernière version disponible du système.

C'est à compter du 16 septembre qu'iOS 18 sera rendu disponible, une mise à jour qui met surtout l'accent sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle avec l'introduction d'Apple Intelligence.

Dans cette nouvelle version, l'assistant Siri devrait prendre du galon et se révéler bien plus à l'aise dans les conversations, mais surtout dans les fonctionnalités. L'assistant devrait ainsi être capable de produire du contenu, notamment du texte et des images... Mais tout cela ne concerne que les USA dans un premier temps et quelques pays triés sur le volet.

Car en France et en Europe, Apple Intelligence ne sera pas proposé avant le premier semestre 2025 dans le meilleur des cas... La faute aux réglementations en vigueur sur l'exploitation des données personnelles liées à l'IA.

Apple indique ainsi : "Apple Intelligence sera d’abord disponible en anglais (États-Unis) et se développera rapidement pour inclure en décembre les variantes de l’anglais parlées en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. D’autres langues, comme le chinois, l’espagnol, le français et le japonais, seront prises en charge l’année prochaine."

Reste qu'iOS 18 proposera autre chose que de l'iA, avec notamment la possibilité de personnaliser intégralement l'interface (couleur des icônes de chaque application, disposition, rangement, position...). Côté sécurité, Apple propose désormais de protéger certaines applications derrière l'identification biométrique ou un code de verrouillage.

L'application Photos profite d'une refonte complète, ainsi qu'iMessage pour mieux gérer la prise en charge du RCS, le SMS nouvelle génération.

iOS 18 sera accessible à partir de l'iPhone XR et XS et modèles plus récents et sur iPhone SE de 2e génération et modèles plus récents.