C'est une fonctionnalité dont n'avait pas parlé Apple qui a été découverte au sein d'iOS 18 et qui devrait permettre de limiter l'intérêt pour les voleurs de jeter leur dévolu sur iPhone.

Cette fonctionnalité est en réalité un verrouillage d'activation pour les pièces détachées de l'iPhone.

Le concept n'est pas nouveau sur iPhone, mais Apple va encore plus loin que par le passé. Depuis l'application Localiser, il est ainsi possible de verrouiller les pièces de son appareil. En cas de vol, chaque pièce est désormais reliée à son compte iCloud, ce qui devrait poser de nombreux problèmes aux voleurs.

En effet, il ne sera pas possible d'activer des pièces de rechange sur un autre appareil, ce qui limite ainsi la revente de pièces volées... Mais à l'inverse, il ne sera pas possible d'associer de nouvelles pièces, même légitime avec d'autres pièces d'un iPhone ayant été déclaré volé.

On retrouve ainsi le système de la concordance et de l'association des numéros de série que l'on peut retrouver sur certains véhicules par exemple ou montres de luxe.

Cette option ne sera proposée qu'à partir des iPhone 12 et modèles plus récents... Malheureusement, cela ne concerne pour l'instant que les batteries, écrans et modules photo... Reste que cette nouvelle couche de sécurité pourrait freiner les réseaux de revente de pièces volées.